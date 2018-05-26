В Воронеже восьмилетняя девочка спасла бельчат от бешеной собаки

Сегодня, 18:58

На данный момент зверьки в порядке, за ними следят волонтеры.

Девочка гуляла с дедушкой по парку и увидела, как с дерева падает какой-то комочек. Позже второклассница наблюдала, как бешеный пес выбегает из леса и хочет напасть на зверька. У восьмилетней девочки хватило смелости, чтобы подбежать к собаке и отнять бельчонка. Затем с дерева упал еще один зверек, их девочка подобрала и отнесла домой. Второклассница обнаружила бельчат в Северном лесу на улице Антонова-Овсеенко. Позже девочка отнесла белок домой, где мама помогла ей их накормить молоком и отнести в зооцентр. На данный момент звери находятся у волонтеров, которые ухаживают за ними. Подчеркивается, что вследствие нападения пса, животные не пострадали. Руководитель зооцентра Анита Придоткайте сообщила, что после того, как бельчат выкормят, их выпустят на волю. Девочка вместе с мамой будет присутствовать на торжественном событии. А пока что волонтеры присылают маленькой Даше фотографии животных. Также в центре выхаживают ушастую сову, которую подобрали на дороге. Птица была сбита проезжающим автомобилем.