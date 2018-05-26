На Кубани больше тысячи человек приготовили окрошку из 1,5 тыс. литров кваса

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Произошло это в Станице Староминской на фестивале Кубанского кваса. Мероприятие было одним из самых масштабных, что позволило ему попасть в Книгу рекордов России.

На Кубани больше одной тысяч человек приготовили окрошку. Дело в том, что на её приготовление ушло 1,5 тыс. литров кваса, около 160 килограммов сметаны, 300 килограммов картошки, 200 булок хлеба, в районе 150 килограмм огурцов, 11 килограммов зелени и больше одной тысячи яиц.

Участникам удалось сделать 4 тысячи порций окрошки, которую поделили между 5 тысячами человек.

Такое достижение стало настолько крупным, что его даже занесли в Книгу Рекордов РФ. Об этом рассказали в пресс-службе краснодарской краевой администрации.