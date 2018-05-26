Скворцова рассказала о достижениях отечественного здравоохранения за последнее время

Сегодня, 18:07

В Санкт-Петербурге Вероника Скворцова, занимающая должность министра здравоохранения, поделилась ответами на некоторые актуальные вопросы касательно развития российской медицины.

В первую очередь министр заявила о том, что все поставленные сейчас перед здравоохранением цели вполне реальны. Более того, деятельность по их достижению уже начата и продвигается весьма успешно. Согласно словам Скворцовой, в стране за последние годы увеличилась средняя продолжительность жизни, уменьшилось количество абортов по немедицинским показаниям, а также была усовершенствована система обучения и аккредитации будущих сотрудников медицинской сферы.

Помимо этого, министр рассказала об эффективном применении циклов эко, которые теперь стали не «элитным», а бесплатным и доступным каждому лечением.

Касательно вопроса финансирования Скворцова убедила, что министерство здравоохранения очень четко и обоснованно аргументирует все свои нужды, потому проблем с выделением средств не возникает.

Напомним, чуть ранее министр также выступила с сообщением о намерениях преобразовать и улучшить систему ОМС.