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Обычное падение малыша может не вызвать паники у родителей. Такое поведение взрослых адекватным не считает врач-нейрохирург. Специалист считает важным консультацию, наблюдение и анамнез болезни после подобных происшествий для всех малышей, будь то грудничок или подросток.

Эксперт раскрыл неожиданные последствия сотрясения мозга для ребенка. По словам врача-нейрохирурга Петра Кушнирука, сотрясение это легкая форма повреждения головного мозга, которое можно получить при прямом ударе или при сильном ускорении, при этом смещается мозг в полости черепа. Это состояние вызывает головную боль, головокружение, шум в ушах, потливость, тошноту, болезненность при движении глазных яблок или потерю памяти. Для грудничков характерны срыгивания, беспокойство, нарушение режима дня. После падения ребенка в 100% случаев необходима консультация врача.

«При необходимости назначается осмотр окулиста, невролога, детского нейрохирурга», - сообщает нейрохирург.

Самым главным остается соблюдение эмоционального и физического покоя ребенка. Стоит ограничить ребенка в просмотре телевизора и активных играх.