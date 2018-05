Жена миллиардера живет в каморке, а любовница Юлия Дыбовская в особняке

Сегодня, 04:45

Хизер Берд развелась с мужем-миллиардером и теперь вынуждена жить в каморке особняка, в котором Роберт Ченгиз живет с любовницей.

Хизер Берд - хозяйка косметологической клиники, она ушла от мужа десять лет назад, но он не захотел разводиться. Теперь миллиардеру грозит банкротство, а жена вообще может остаться без денег. Большой дом за 28 миллионов находится в самом центре Лондона возле сцены «Альберт-холл». В особняке миллиардер живет с любовницей, а его бывшая жена с ребенком в кладовке.

Хизер рассказала журналистам, как и где она живет, и даже разрешила зайти в комнату. ВВС выпустили фильм Robbie's War: The Rise and Fall of a Playboy Billionaire, в котором показано, как живет его жена с детьми, показана темная комната женщины, которая является и спальней и кухней одновременно. При разводе Хизер могла отсудить около 14 миллионов, однако муж рискует потерять все свое состояние из-за суда. Теперь его бывшая жена может остаться без наследства совсем. Теперь олигарх живет с Юлей Дыбовской в особняке, а его бывшая жена - в том же доме, но в кладовой.