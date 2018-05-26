Двух пьяных пассажиров не посадили на авиарейс «Минводы - Москва»

Сегодня, 15:39

Командир самолета сообщил о нарушителях и попросил оперативного вмешательства в ситуацию полиции. Одному из любителей горячительных напитков могут дать 15 суток, за появление в общественном месте в алкогольном опьянении, а другой ограничится профилактической беседой.

Двух пьяных 35-летних пассажиров не посадили на авиарейс «Минводы – Москва».

Нарушителей заметил командир самолета, и сообщил в компетентные органы. После разъяснения ситуации одному из нарушителей грозит срок до 15 суток, а второму – профилактическая беседа. Информацию подтвердили в управлении на транспорте МВД РФ по СКФО. Специалисты напоминают, что при некоторых обстоятельствах пассажира действительно могут не пустить на борт самолета.

Реальной причиной станет: отсутствие документов, опоздание на регистрацию, особые требования при пересечении границы, состояние здоровья, беременность, крикливые дети, алкоголь. Никто не запрещает немного выпить перед полетом, и проверять на алкотестере тоже не будут, но если перед работником авиакомпании человек с явными признаками алкогольного или наркотического опьянения – на борт ему дорога закрыта.