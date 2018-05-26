Военные лётчики РФ провели мощные учения под Рязанью

Сегодня, 14:31

Очередной «Авиамикс» собрал огромное количество зрителей. Они не пожалели о том, что пришли на это зрелище, увидев способности боевой техники, управляемой умелыми пилотами.

Под Рязанью на территории авиационного полигона «Дубровичи» состоялось проведение очередного авиа-шоу. Лётчики РФ продемонстрировали на нём свой исключительный класс.

Зрители смогли насладиться имитацией того, как происходит реальный воздушный бой, и как происходит применение вооружения. Естественно, военные лётчики продемонстрировали свой класс и в высшем пилотаже. Была показана и легендарная «Кобра», которую в мире пока никто не может повторить.

Цели на земле уничтожались с помощью бомб, ракет и авиационных пушек. Потом демонстрировалось эффективное тушение возникших в результате этого пожаров.

Очень зрелищным было десантирование с помощью троса. Была и «изюминка». Никогда ранее зрителям не показывалось, как в воздухе могут параллельно заправляться сразу два бомбардировщика.

В завершении выступления самолёты, как стало уже традиционным, раскрасили небо под Рязанью в цвета «триколора».

В шоу участвовали асы РФ из «Русских витязей», «Соколов России», «Стрижей» и «Беркутов». Наряду с самолётами, массово стоящими на вооружении ВКС РФ, в шоу участвовали и новейшие Су-57.

На территории полигона во время проведения «Авиамикса» работал пункт для набора желающих поступить на контрактную службу.