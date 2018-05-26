Бирюков сообщил, что к концу 2018 в Москве обустроят 80 новых парков

Сегодня, 14:08

Петр Бирюков заявил, что за 2018 год в Москве будет проведена робота более чем над 80 парковыми территориями. Также он рассказал об открытии парка в районе Братеево на днях.

В столице активно идет благоустройство парковых зон. Занимающий должность заместителя мэра в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков пообещал, что уже к концу текущего года будут оборудованы 82 различные парковые территории. По словам Бирюкова, программа ориентируется на предложения и пожелания жителей Москвы.

Более того, на юге Москвы уже сдан в использование крупный спортивный парк «Братеевская пойма». Он оборудован футбольными площадками, теннисным кортом, площадкой для скейтеров и имеет 12 спусков к воде. Парк также обеспечен всем необходимым для безопасности и комфорта. Здесь имеются 90 камер видеонаблюдения, пункты медицинской помощи, а также парковочная площадка на сто автомобилей.

Также в парках Москвы развивается культурная программа. Так, например, в 16 парках столицы будут проводится бесплатные занятия, обучающие желающих различным стилям танцев.