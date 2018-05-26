Ростов: Теперь его небо прикрывают С-300 «Фаворит»

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Зенитно-ракетные комплексы уже приступили к боевому дежурству в Ростовской области. Сообщение сделал полковник Вадим Астафьев, возглавляющий пресс-службу в Южном военном округе.

С его слов, Ростов теперь надёжно прикрыт с неба системами С-300 «Фаворит». Их задача – защищать воздушное пространство над Ростовской областью и Азовским побережьем Краснодарского края.

Расчёты С-300 «Фаворит» уже осуществили своё развёртывание на месте постоянного базирования. Там ими была выполнена топопривязка и произведена ориентировка на местности региона. Сразу после этого ЗРК приступили к несению боевого дежурства.

Зимой зенитчики провели ряд учений по особенностям дежурства в это время года. В ходе них ими была проведена отработка задач по обнаружению, сопровождению и уничтожению условных целей электронным пуском.

Когда расчёты на учениях выдвигались в район развёртывания, их прикрывали зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

Крымский мост также получил надёжную защиту от возможных нападений с воздуха. Небо над ним защищают С-400 «Триумф» в совокупности с системами «Панцирь-С1».