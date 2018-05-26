Врачи из Тюмени удалили пациентке щитовидную железу весом в 1 килограмм

Сегодня, 12:10

В Тюмени специалисты из ОКБ №1 успешно удалили пациентке с болезнью Грейвса щитовидную железу весом почти в килограмм.

Пациентка, обратившаяся за помощью, была в достаточно опасном состоянии. Объем зоба в ее случае достигал 827,6 см. При болезни Грейвса оперативное вмешательство всегда несет определенный риск, однако в данной ситуации все осложнялось также возрастом больной и сопутствующими заболеваниями. Однако врачам-хирургам города Тюмени удалось не только успешно удалить железу, вес которой был целых 875 грамм, но и сделать это оперативно. Операция продлилась 2,5 часа, а пациентка уже сейчас чувствует себя лучше и готова к выписке.

Напомним также, что именно в Тюмени в апреле данного года был опубликован новый учебник по хирургии, что свидетельствует о стремительном развитии медицины в этом районе.