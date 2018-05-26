После ПМЭФ-2018 миллиардер Прохоров по-настоящему «зажёг» на танцполе

Сегодня, 12:07

Как рассказали очевидцы, все иллюзии и слухи о миллиардерах – это не правда. В жизни они очень весело «отжигают».

Приглашённые на вечеринку после ПМЭФ-2018 люди заявили, что встретили там миллиардера Михаила Прохорова. Он по-настоящему «зажёг» на танцполе.

Одет Михаил Прохоров был в футболке своего баскетбольного клуба Brooklyn Nets. Вечеринка же после Петербургского международного экономического форума проходила в ресторане Shatush. Фотографии и видеозаписи с миллиардером в социальные сети публиковали другие посетители мероприятия.

Одна из приглашённых девушек, к примеру, опубликовала ролик с Прохоровым. По её словам, все стереотипы о миллиардерах – это не правда. По словам девушки, она «в жизни не отжигала круче», чем с Михаилом Прохоровым на мероприятии после ПМЭФ-2018.