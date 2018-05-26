Комары «высосали» 13 млн рублей из бюджета Воронежа

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С небывалым нашествием насекомых столкнулись в этом году жители Воронежской области. Режим ЧС так и не пришлось вводить, а Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации в регионе.

Резкое повышение температуры воздуха и масштабный разлив рек спровоцировали появление огромного количества комаров. Больше всего насекомые высосали крови у жителей Павловска, где Роспотребнадзор едва не ввел режим ЧС. Однако репелленты сделали свое дело, и регион постепенно начал приходить в себя. Спецвеществом обработано 369 га земли от летающих комаров, еще 330 га зачищены от личинок жалящих насекомых. Всего комары «высосали» из бюджета Воронежа 13 млн рублей.

Параллельно Роспотребнадзор отобрал около 1,5 тыс. насекомых для анализа. Жители региона могут вздохнуть с облегчением, ведь ни одна особь не переносила лихорадку западного Нила, туляремию и прочие опасные заболевания.