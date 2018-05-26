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Величественное сооружение, возведённое Россией через Керченский пролив, никого в мире не оставило равнодушным. Это событие отметили и в Российском императорском доме Романовых.

Сейчас он возглавляется великой княгиней Марией Владимировной. Она уже запланировала в ближайшее время совершить визит в Россию и проехаться по мосту. Таким образом, Крымский мост примет потомков Николая II, у которого было намерение возвести его при своём правлении. Однако этому помешала Первая мировая война и революция.

Сообщение о визите великой княгини Романовой и её намерении посетить Крымский мост сделал Владислав Пилькевич. Он является советником в её канцелярии в крымском регионе.

Предположительно, Мария Владимировна посетит Россию в период 28 мая – 3 июня. В поездку она возьмёт с собой цесаревича Георгия Михайловича. Визит посвящается 235-летию того, как Крымский полуостров стал частью Российской империи. Такая же дата у закладки города Севастополя и основания Черноморского флота по указу Екатерины II.

При этом потомков Николая II абсолютно не беспокоит то, что, проехав на полуостров через Крымский мост, они попадут в базу украинского «Миротворца».