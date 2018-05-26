«Жирный» Дэдпул пришелся не по вкусу ростовчанам

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Накануне в городской маршрутке Ростова, держась за поручень, разъезжал антигерой киновселенной Marvel, разочаровавший пассажиров дряблой физической формой.

Костюм ростовского Дэдпула выглядит вполне солидно и впечатляюще, однако скрывающееся под ним «тело» явно уступает в мускулистости торсу американского актера Райана Рейнольдса. Ростовчанам пришелся не по вкусу «жирный» антигерой киновселенной Marvel. Интернет-сообщество активно рекомендует пародисту «подкачаться к лету».

Источник фото: портал «Деловое сообщество»

К слову, Дэдпул из города на Дону – это воспитанный молодой человек, а не циник из одноименного фильма. Он вежливо уступал место женщинам и пожилым пассажирам, непринужденно держась за поручень.