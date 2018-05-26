Воронеж: Здесь дружелюбны даже еноты

Сегодня, 09:29

В России любители домашних животных всё чаще заводят не котов или собак, ставших уже привычными. Они выбирают других зверьков, которые не менее забавны.

Не стал исключением и Воронеж. В одной из городских групп в соцсети показано, как ведут себя домашние еноты. Оказалось, они очень игривы и дружелюбны.

Еноты имеют имена Алёна и Миша. Пока что их содержат в разных клетках, но иногда выпускают «на свободу». И тут они начинают «отрываться» по полной. В Сети выложен краткий ролик одной из их игр. Зверьки «гуляют» на диване. Они катаются по нему, постоянно хватают, царапают и кусают друг друга. Однако делают всё это очень по-дружески.

Их хозяева сообщают, еноты настолько дружелюбны, что, даже находясь в разных клетках, постоянно тянут свои лапы друг к дружке через их решётки. Горожане, ознакомившиеся с видео, говорят, что еноты выглядят как милые мягкие игрушки. При этом они совершенно непринуждённы и, действительно, очень дружелюбны. По крайней мере, по отношению друг к другу.

Помимо этого ролика, Воронеж сейчас очень активно обсуждает пост одного из жителей города, который счёл его провинциальным. Большинство негодуют по этому поводу.