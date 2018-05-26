Воронеж – не провинция: Инакомыслящего жители засмеют

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В столице Черноземья пользователи Сети вступили в достаточно острую дискуссию. Она последовала после того, как там появилось одно сообщение, показавшееся им очень обидным.

Оно касается того, что такое Воронеж: провинция или не провинция. Один из горожан написал в своём аккаунте, что чем старше он становится, тем меньшим ему кажется свой город и всё более провинциальным.

Такая позиция привела к бурной реакции среди других воронежцев. Они уверены, Воронеж – не провинция. Оказалось, что инакомыслящего могут просто засмеять.

Посетители Сети пишут, что с годами должна приходить мудрость, но, случается, приходит только старость. Это они относят к тому, кто написал обидный для них пост.

Другие полагают, что автор просто стал слишком стар для того, чтобы посещать интересные места и мероприятия. Именно этим, по их мнению, и вызвано его представление о том, что Воронеж «уменьшается».