В РНЦХ врача уволят дважды из-за отказа вынуждать пациентов к покупке ненужного оборудования

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Врач-кардиолог, работавший в РНЦХ, оказался уволен из-за того, что отказался принуждать пациентов к покупке дорогого, но не самого необходимого оборудования. После того, как суд признал эти действия незаконными, под сокращение может попасть весь отдел, в котором он работал.

Уволенный врач рассказал, что руководство принуждало сотрудников использовать при операциях новый материал, расходы на который оплачивали сами пациенты. Однако необходимость в скобах, стоимость которых составляет около 15 тысяч рублей, доказана не была. Но врачей принуждали сделать всё, чтобы больные соглашались на покупку.

Медикам предстояло доказывать пациентам, что скобы минимизируют шансы на любые осложнения после операции. Но в некоторых случаях при использовании нового материала возникали проблемы, из-за чего больные задавались вопросом о том, зачем они потратили столько денег. Стоит отметить, что в городе имеется всего один бизнесмен, поставлявший скобы, но свой статус предпринимателя он закрыл около года назад.

Отказ заслуженного врача Зверхановской стал причиной для её увольнения, из-за чего она обратилась с иском в суд. Там постановили, что действия не были законными и её восстановили. Руководство РНЦХ с таким решением не смирилось, и увольнение грозит всему отделу, в котором работает Татьяна Николаевна.