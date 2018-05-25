В ТОП-100 моделей Maxim попали сразу три девушки из Ярославля

Сегодня, 22:40

По итогам конкурса Miss Maxim 2018, ярославны массово приглянулись жюри популярного мужского журнала.

В феврале текущего года Maxim анонсировал прием заявок на участие в конкурсе Miss Maxim 2018. По принципу «кто горячее?» читатели выбирали ТОП-100 моделей. В престижный перечень красоток попали сразу три девушки из Ярославля.

57% «боев» выиграла 28-летняя Лия Максимова, сохранившая право на борьбу за победу в конкурсе Maxim. По 59% голосований выиграли Екатерина Игрушкина (23 года) и Ольга Юрчикова (27 лет), занявшие по итогам Miss Maxim 2018 43-е и 44-е места соответственно.

Главным призом конкурса станет попадание на обложку сентябрьского номера популярного мужского журнала. На следующем этапе соревнования моделям предстоит участие в еще одном фотокастинге.