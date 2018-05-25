Житель Орска устроил одиночный пикет против роста цен на бензин

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Выступления представителей Минфина РФ в рамках ПМЭФ-2018 дали ясно понять, россиянам не стоит ждать падения стоимости автомобильного топлива. Возмущенный мужчина призывает соотечественников прекратить слушать пустые обещания правительства.

25 мая в Орске состоялся одиночный пикет против роста цен на бензин. Горожанин с плакатом «Хватит слушать пустые обещания правительства» вышел на Комсомольскую площадь, рассказав о своих проблемах оперативно подоспевшим журналистам. У мужчины трое детей, поэтому скачки стоимости топлива серьезно бьют по его семейному бюджету.

Источник фото: портал Orsk.ru

«Инфляция 4%, рост цен – 10%. Для моей семьи расходы на горючее – это весомая часть бюджета. Рост должен быть умеренным», - негодует устроивший одиночный пикет житель Орска.

В рамках ПМЭФ-2018 россияне услышали много заумных вещей от представителей Минфина и прочих профильных ведомств по поводу цен на бензин. За сложными формулировками скрывается одна простая истина – автомобильное топливо продолжит дорожать. Орчанин понял суть и устроил пикет. Не исключено, что его идею подхватят сотни возмущенных соотечественников.