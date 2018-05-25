Менеджер агентства по эскорту раскрыл детали работы

Сегодня, 17:50

Менеджер одного элитного эскорта рассказал о деталях своей работы. Он раскрыл детали того, как множеству моделей удаётся перемещаться с одного курорта на другой, размещая при этом множество снимков в социальных сетях.

Большая часть трудового дня таких менеджеров проходит в мессенджерах, в которых они ежедневно отправляют на «работу» множество девушек. Однако попасть в подобную сферу практически невозможно, особенно для тех, кто никогда с ней не сталкивался. В крупные агентства можно устроиться только благодаря большому количеству знакомств и связей.

Один из работников подобного агентства рассказал, с какими трудностями приходится сталкиваться менеджерам. Для успешной работы менеджеру необходимо иметь огромную базу, как моделей, так и клиентов, готовых пригласить их на совместный отдых. Второй проблемой становится график, который отнимает большую часть жизни, однако при правильном подходе работа позволяет получать большое количество денег.

Также он рассказал о том, что многие компании с мировым именем, занимающиеся организацией съемок для модных журналов, имеют собственных агентов для организации досуга богатым и успешным людям.