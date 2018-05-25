Собчак недовольна незнанием участников ПМЭФ о голодовке Сенцова и письмах кинодеятелей

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В Санкт-Петербурге в настоящее время проводится Международный экономический форум, участником которого стала и Ксения Собчак. Однако его работой политик не совсем довольна. Так, она раздражена тем, что участники ПМЭФ не знают про голодовку Сенцова и письма, созданные группой кинодеятелей.

Также Ксения Собчак считает, что на экономическом форуме «много слов и мало действий», как сообщает VistaNews. Причём большинство из тех, кто выступает, не имеют представления ни о голодовке Олега Сенцова, ни о письме, составленном «величайшими деятелями кино». Ксения Собчак возмущена таким незнанием, отмечая, что в этом проявляется равнодушие к существующим проблемам.

Политик попросила подписчиков в Сети поддержать требование об освобождении Олега Сенцова. Однако интернет-пользователи подчеркнули, что есть много вопросов, которые могут не обсуждаться на Международном экономическом форуме, не понимая, почему Ксения Собчак остановилась конкретно на этом.