Космонавт Антон Шкаплеров рассказал, как рассчитать полёт МКС и увидеть в небе

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Он опубликовал на своей официальной странице в Instagram ролик, который сняла его жена. На нём в ночном небе невооружённым глазом было видно, как пролетает космическая станция. Наблюдать за ней может каждый при помощи специального сервиса.

Космонавт Антон Шкаплеров в своей социальной сети опубликовал видеозапись, на неё был запечатлён полёт МКС. В сообщении отмечалось, что ролик был сделан супругой Шкаплерова Татьяной. Ей удалось заснять Международную космическую станцию на обычный телефон. Дело в том, что она постоянно подсвечивается Солнцем, так как летает по «солнечным орбитам».

Космонавт также рассказал, как каждый желающий может рассчитать полёт МКС и видеть его в ночном небе. Для этого существует специальный сервис, при помощи которого можно ввести местоположение, то есть город. После этого сайт выдаёт точное время и дату, когда МКС пролетит над местностью пользователя.

Кроме того, при помощи сервиса можно будет изучить и различные спутники, а также космические объекты с планетами.