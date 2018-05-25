В Балашихе в №33 детсаду проводят проверку по факту оскорбления детей

Сегодня, 14:04

Одна из местных жительниц в пятницу в социальных сетях пожаловалась, что сотрудница учреждения «Надежда» оскорбляла детей. Только после того, как девушка достала телефон и начала всё снимать, работница детского сада перестала кричать и выкрикивать плохие слова.

Заведующая детсада №33 «Надежда» в Балашихе Наталья Зайцева заявила, что сейчас в учреждении специалисты по факту оскорбления детей проводят проверку.

О происшествии стало известно ещё в пятницу. Тогда в социальной сети «ВКонтакте» в одном из пабликов местная жительница по имени Татьяна пожаловалась, что в детском садике на улице Карбышева 17 оскорбляют детей. Девушка заявила, что проходила рядом и услышала, как в адрес малышей одна из сотрудниц сильно кричала. Она, при этом, старалась обидеть ребят. После того, как Татьяна достала телефон и начала снимать происходящее, работница детсада прекратила употреблять плохие слова и кричать.

Заведующая Зайцева заявила, что на видеозаписи оскорблений не слышно, но сейчас этот факт проверяется, а сотрудников заставили писать объяснительные. Известно, что обвиняемой стала инструктор по физкультуре, которая занималась с малышами на улице. Она уже больше 20 лет работает в детском саду и на неё никогда никто не жаловался.

Однако, если педагог и вправду оскорблял детей, то его уволят, несмотря ни на что.