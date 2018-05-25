Блондинка на крыше здания в Ростове исполнила зажигательный тверк

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Девушке удалось привлечь внимание не только парней, но и женщин. "Горячий" тверк блондинки спровоцировал активные комментарии в сети.

Девушка на крыше здания в центре города станцевала зажигательный тверк. Для танца "попой" блондинка выбрала короткие шорты, которые удачно подчеркивают ее формы. После публикации видео на YouTube он вызвал интерес у пользователей. В первую очередь на танцовщицу обратили внимание мужчины.

Они похвалили красавицу за такие умения и выразили свое восхищение. Далее к комментариям подключились и девушки. Некоторые сообщили, что по-доброму завидуют умению героини ролика так шикарно преподносить свое тело. Остальные похвалили достижения зажигательно блондинки.