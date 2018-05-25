В Ростове выпускники школы без проблем закупились алкоголем в «Ашане»

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Мать одного из бывших учеников 11-го класса заявила, что многим одноклассникам её сына уже было 18 лет, поэтому продавцы спокойно продали спиртное. В день праздника, 23 мая, магазин не продавал алкоголь, но вот нести убытки второй день подряд в магазине не захотели.

По словам матери парня, данный инцидент произошёл в Ростове. Дело в том, что в Аксайском районе города последний звонок прошёл 23 мая. Тогда же спиртное никому не продавалось.

Однако 24 мая – в общегородской день последнего звонка, дети без проблем закупились алкоголем в супермаркете «Ашане», который находится в Аксайском районе, в Северном жилом массиве, возле улицы Орбитальная, ведь запрет уже был снят.

Женщина рассказала, что многим одноклассникам её сына уже исполнилось 18 лет, поэтому юридически они имеют право покупать спиртное. Но проблема в том, что в районе «Ашана» последний звонок был 23 мая, тогда алкоголь никому не продавали, в том числе и молодым бывшим школьникам. В других же районах последние звонки проходили 24 мая, и в этот день руководство магазина решило не нести убытки и начало продавать алкоголь. Поэтому дети просто ехали в «Ашан» в Аксайском районе и покупали всё, что им нужно.

Женщина считает, что депутатам Ростова стоит как-то изменить местные законы, или же прийти к общему решению о том, чтобы во всех частях города школы проводили последний звонок в один день. Это нужно, чтобы молодые люди меньше употребляли спиртное, и чтобы магазины запрещали его продажу в общепринятый день.