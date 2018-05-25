В Калининграде из-за ЧМ-2018 советуют праздновать выпускной в школах

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Руководство местных учебных заведений не хотят, чтобы выпускники отмечали праздник среди иностранных туристов, приехавших на мундиаль.

В Калининграде местные школы не советуют праздновать выпускной в увеселительных заведениях города из-за ЧМ-2018, который приходится как раз на время окончания обучения. Администрации учебных заведений обратились к родителям с предложением перенести торжество в стены учреждений. Причиной тому послужил ажиотаж вокруг чемпионата мира по футболу. В городе в июне ожидается большое количество болельщиков, в том числе иностранных. В этой связи в минобразования считают разумным не праздновать выпускной в кафе или барах, а отметить его в школах. Между тем, чиновники подчёркивают, что ничего не запрещают и не навязывают родителям, а лишь предлагают позаботиться о безопасности детей.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге болельщики подрались в очереди за билетами на ЧМ-2018. Фанаты не поделили желанные пропуска.