В Пензе на последнем звонке выпускник "задушил" голубя

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Во время праздничного вальса парень должен был выпустить птицу из рук. В конечном итоге все голуби взлетели, а один из них упал прямо на землю.

В Пензе на последнем звонке в одной из местных школ выпускник задушил белого голубя. Организаторы праздничного мероприятия решили после вальса выпустить в небо белых голубей. Однако у одного из мальчиков этого сделать не получилось.

В интернет попала видеозапись последнего звонка. Во время просмотра записи видно, как дети заканчивают танцевать, а их одноклассники стоят с белыми голубями в руках. По окончанию танца все выпустили птиц, но одна из них не взлетела. Парень подкинул её в воздух, а она мёртвым грузом упала на землю. Свою публикацию в социальных сетях автор ролика подписала словами: «Вся трагичность последнего звонка. Не взлетел». Сразу после того, как голубь упал, мальчик бросился к нему и попытался его поднять.

Однако позже в интернет попали дополнительные сведения. Оказалось, что подросток не задушил птицу, ей было просто лень лететь. После падения пернатый начал бегать во все стороны, а учителя начали её ловить. Стоит отметить, что голубя всё же благополучно поймали, видимо, перед падением он просто заснул.