На улицах Воронежа сфотографировали в дикой позе красавицу-гимнастку

Сегодня, 07:52

Девушка в чёрных лосинах решила заняться спортом прямо на дороге, показав своим фанатам в Instagram сложный гимнастический трюк.

В сообщении местных СМИ отмечается, что красавицу-гимнастку сфотографировали в очень дикой и необычной позе прямо на улицах города Воронежа.

Спортсменка решила стать на руки и изогнуться так, чтобы одна нога оказалась в воздухе, а друга на земле. Фотографию она подписала словами: «Спорт всегда и везде».

Этой девушкой оказалась одна из блогеров Воронежа. Она ведёт активную жизнь и выкладывает сделанные фотоснимки из различных мест в свой аккаунт Instagram.