Ставропольской школьнице сделали предложение во время последнего звонка

Сегодня, 22:40

В ставропольской школе №24 парень сделал предложение руки и сердца прямо на школьной линейке. Данный случай вызвал бурю суждений в социальных сетях.

В сеть попало видео, на котором парень в белых брюках и черной рубашкой подбегает к девочке, которая стояла на школьной линейке по случаю «последнего звонка», с букетом роз. Парень, как подобает, сел на одно колено, предложив девушке выйти за него замуж, затем встал и обнял возлюбленную. Некоторые источники сообщают, что парню 21 год, а девушке 18.

Некоторые считают, что парень поспешил с таким серьезным решением, другие считают свадьбу в таком возрасте абсолютно нормальным явлением. Присутствующие же на самом мероприятии поприветствовали пару овациями.

Подобный поступок был совершен и одним из участников «Студенческой весны», которая прошла в Ставрополе.