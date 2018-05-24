Поклонников шокировала реальная внешность инста-красавицы Елизаветы Арсеньевой

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Поклонники Волгодонской инста-красавицы шокированы ее настоящим внешним видом. Елизавете разоблачение пошло только на пользу, прибавив ей еще больше подписчиков.

Один из подписчиков девушки был шокирован ее внешним видом, увидев ее не на фото, а в реальной жизни. Девушка, которая на фото выглядит настоящей красавицей с идеальной фигурой, в жизни на килограмм 10 больше, как заявляет разгоряченный фанат.

Оказалось, что девушка, на самом деле, очень тщательно редактирует все фото, прежде, чем выложить их в свой Instagram, уменьшая в несколько раз талию, и делая себе выразительные скулы.

В сеть попало необработанное фото девушки со дня рождения, которое отмечалось в одном из заведений города. Сама Елизавета только посмеялась над происшествием, которое прибавило ей подписчиков. Девушка не думала, что кто-то без ее ведома выложит фото без обработки, однако она продолжает получать предложения о рекламе и совершенно не расстраивается.

Чего не скажешь о многочисленных читателях-парнях, которые возмущены таким обманом. Парни призывают девушек перестать злоупотреблять специальными программами и обманывать их.