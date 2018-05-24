В Сети опубликовали меню Путина и Макрона

Сегодня, 20:27

В Сеть выложили меню официального обеда Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Сегодня состоялись переговоры Путина и Макрона. Однако многих интересуют не только обсуждаемые вопросы, но и меню официального обеда глав государств. Стало известно, что лидера Франции накормят борщом.

В виде закуски были представлены блины с черной икрой, а также закуска из краба. Также французского президента накормили холодным борщом, который подали с сыром из козьего молока. Основным блюдом на выбор предоставили стейк из осетрины или оленину, сервированную артишоком.

На десерт лидеры государств насладились шоколадным тортом, а запивали гастрономические шедевры представленными двумя сортами вина – мерло и шардоне усадьбы Дивноморское 2014 года.

Напомним, что президент Франции приехал на встречу с президентом России в Санкт-Петербург вместе с женой, которой Владимир Путин подарил букет цветов.