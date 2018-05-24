Ростовстат поведает, чем питаются ростовчане

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Ростовстат начал опросы, которые поведают, чем питаются жители. Исследование будет завершено 15 июня.

Раз в пять лет проводится исследование, которое показывает рацион питания жителей. Около тысячи ростовчан спросят о продуктах, которые они потребляют, их пищевой ценности, а также о других факторах, которые напрямую влияют на рацион и качество питания граждан. Стало известно, что впервые в опросе будет применяться измерение веса и роста, чтобы сопоставить эти данные с необходимым организму рационом.

Подобные исследования помогают развивать эффективную социальную политику. Например, повышается налог на продукты питания, которые наносят вред организму, или пересматривается и меняется рацион питания детей в образовательных учреждениях.

Напомним, что ранее Ростовстат объявил, что по показателям 2017 года, 13,9% населения получают заработок ниже прожиточного минимума.