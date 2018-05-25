Сестра Меган Маркл пожаловалась на оскорбительный жест королевы

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Саманта Маркл ждала, что после бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл у их отца появится личный герб, как это было с отцом Кейт Миддлтон Майклом после свадьбы Уильяма и Кейт.

Сестра Меган пожаловалась на оскорбление королевы.

"Не вручить ему герб это то же самое, что обесчестить его. Это большое оскорбление", - сообщила Саманта.

По её словам, королевское семейство не должно чувствовать свои превосходства в сторону Марклов.

"Конфликты в королевских семьях происходят постоянно. Тут имело место кровосмешение, употребление наркотиков, алкоголя, неверность. Почему королевская семья считает, что Марклы недостойные люди", - вопросила Саманта Маркл, хоть данный вопрос и остался не отвеченным.

Ранее источники сообщили, что гости свадьбы принца Гарри и Меган Маркл продают подаренные ими сувениры.