Известный ученый Виктор Носков скоропостижно скончался

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Научный деятель посвятил всю свою жизнь исследованиям, о чем рассказали его родственники. Исследователь внес огромный вклад в процесс изучения влияния невесомости на организм космонавтов, после чего были созданы средства для улучшения здоровья астронавтов в космосе.

Виктор Носков скончался скоропостижно, и предварительной причиной смерти был назван оторвавшийся тромб. Известный ученый, по словам близких, страдал от серьезного заболевания длительное время, однако конкретный диагноз Носкова назван не был. Исследователь умер на 73 году жизни, и произошло несчастье мгновенно, что подтвердили родственники ученого.

Виктор Носков был доктором медицинских наук, специалист разработал множество приборов для контроля состояния здоровья космонавтов в соответствующей среде. Ученые был руководителем нескольких десятков метаболических и физиологических экспериментов, проходящих на борту МКС и ОС «Мир».