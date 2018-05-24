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Это связанно с техническими причинами. На сайте учреждения обещают восстановить работу терминала «Тройки» в ближайшее время.

Согласно официальному заявлению, с 24 мая в Московский зоопарк временно невозможно попасть по «Тройке» в связи с технической неисправностью терминала, принимающего эти карты. Руководство учреждения принесло извинения за неудобства и обещает исправить все неполадки в кратчайшие сроки.

Московский зоопарк был основан в 1864 году и является старейшим в Европе, по площади он занимает четвертое место в России. В год это учреждение посещают до 3,5 миллионов граждан, что позволяет ему оказаться в мировой десятке по количеству посетителей. Московский зоопарк располагается неподалеку от Садового кольца, главный вход находится на пересечении улиц Большой Грузинской и Красной Пресни. Рядом есть станции метро «Баррикадная» и «Краснопресненская».