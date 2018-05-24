Кейт Миддлтон могла официально проигнорировать свадьбу принца Гарри

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Биограф из Великобритании проинформировал, что у Кейт Миддлтон было официальное разрешение, согласно которому герцогиня могла проигнорировать свадьбу принца Гарри. Об этом передает портал VladТime.

23 апреля Кейт Миддлтон родила своего третьего ребенка – принца Луи. По словам британского биографа Дункана Ларкомба, сразу после родов герцогиня получила официальный декрет сроком в шесть месяцев, который позволял Миддлтон не посещать любые светские и семейные мероприятия, а посвятить себя исключительно малышу. Таким образом, у герцогини Кембриджской была официальная возможность не посещать свадьбу года.

Однако Кейт сделала исключение и на день прервала свой декретный отпуск, чтобы с принцем Уильямом поздравить Меган Маркл и принца Гарри с бракосочетанием. Теперь, согласно правилам королевского протокола, Кейт Миддлтон может публично не появляться до октября текущего года.