Гибель младенца в Братске разбирали на Первом канале

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В Братске младенец получил серьезные ожоги в результате разрыва отопительного радиатора, что привело к его гибели. Данную ситуацию обговаривали на Первом канале в программе «Мужское/Женское».

Вчера, 23 мая в эфире программы «Мужское/Женское», которая выходит на Первом канале, обговаривали трагедию, которая произошла в Братске. Известно, что в результате получения сильнейших ожогов из-за разрыва отопительного радиатора погиб младенец. Сообщается, что родители пострадавшего ребенка тоже пришли в эфир.

Напомним, что трагедия произошла в марте текущего года, тело ребенка было обнаружено между кроватью и разорвавшейся батареей. В происшествии сотрудники правоохранительных органов обвинили мать младенца, которой теперь грозит до двух лет лишения свободы по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Соседи сообщили, что в квартире, где случилась трагедия, накануне было застолье, в котором мать участия не принимала. Близкие же данной семьи уверены, что основная вина за случившееся лежит на отце ребенка, который в состоянии сильного алкогольного опьянения смог столкнуть дитя с кровати. На данный момент мужчина проходит в деле как свидетель, а супруга оправдывает все его действия.

В ходе программы эксперты посоветовали матери малыша рассказать правду следствию.