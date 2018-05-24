МЧС напоминает москвичам правила безопасности на воде

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Есть рекомендации купаться строго в отведённых для этого местах, на специально оборудованных пляжах, где работает спасательная служба. Также не стоит заходить в воду в непроверенных местах.

Перед открытием пляжного сезона МЧС напоминает москвичам и гостям города про правила безопасности нахождения на воде. Травмам во время ныряния могут поспособствовать холодные ключи и глубоководные ямы. Кроме этого, не рекомендуется купаться в одиночку, особенно вечером и ночью, а также лезть в воду пьяным. Спасатели призывают не приближаться в воде к мимо проходящим или стоящим на месте судам, не стоит нырять под ними. Это несёт собой угрозу жизни.

"Не перегружайте лодки, на которых находитесь, не качайте их в стороны. Если нужно залезть, делайте это со стороны носа или кормы, чтобы избежать опрокидывания. Стоит помнить, что в лодке могут находиться не умеющие плавать люди", - рассказала пресс-служба информационного агентства.