МЧС напоминает москвичам правила безопасности на воде

Есть рекомендации купаться строго в отведённых для этого местах, на специально оборудованных пляжах, где работает спасательная служба. Также не стоит заходить в воду в непроверенных местах.
Перед открытием пляжного сезона МЧС напоминает москвичам и гостям города про правила безопасности нахождения на воде. Травмам во время ныряния могут поспособствовать холодные ключи и глубоководные ямы. Кроме этого, не рекомендуется купаться в одиночку, особенно вечером и ночью, а также лезть в воду пьяным. Спасатели призывают не приближаться в воде к мимо проходящим или стоящим на месте судам, не стоит нырять под ними. Это несёт собой угрозу жизни.