Виктория Бекхэм: Платье Меган Маркл идеально для нее

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После проведения самой долгожданной свадьбы года в Великобритании, специалисты дают оценку всему, что смогли увидеть во время церемонии. Так, Виктория Бекхэм уверила всех, что платье Мэган Маркл было идеальным, но лично для нее.

Светская львица и дизайнер Виктория Бекхэм всегда следит за самыми модными тенденциями и готова дать оценку любому наряду. Так, после свадьбы принца Гарри и Мэган Маркл общественность обсуждает все подробности торжества.

Известно, что чета Бекхэмов лично присутствовала на мероприятии и Виктория лично могла лицезреть наряд невесты. В интервью Evening Standard дизайнер рассказала, что, по ее мнению, Маркл выглядела на свадьбе шикарно, а ее платье было сшито исключительно для нее и шло ей как никакое другое. Мадам Бекхэм уверенна, что такой наряд идеален для герцогини Сассекской. Что касается самой церемонии, то знаменитость отметила – она был очень трогательной, нежной и невероятной.

Напомним, что Бекхэмы также присутствовали на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которая проходила в 2011 году. Тогда звезда тоже высоко оценила наряд невесты, который был выдержан действительно в королевском стиле.

Сама Виктория пришла на свадьбу в платье из собственной коллекции 2018 года, которое оказалось очень похожее на то, в котором она была в 2011 году.