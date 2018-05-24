В Ростовской области рыбаки поймали полутораметровых сомов

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Большой улов достался семье несколько дней назад на реке Сал. Как рассказал глава семейства, для извлечения из воды огромной рыбы им понадобилось 10 минут.

Два рыбака из Ростовской области, отец и сын из Семикаракорска поймали двух полутораметровых сомов. Больше всего парень боялся, что рыба сорвётся с лески. Так и произошло. Двух сомов рыбаки доставали из воды вручную.

"Теперь этой мой рекорд на рыбалке. Сначала достали одного, потом другого сома. Когда мы их взвесили, то не поверили увиденному. Один был 10 килограммов, меньший 8. Их длина достигла 1,5 метра", - рассказал рыболов.

По словам молодого человека, рыбалкой он занимается уже 10 лет. Вместе с отцом они рыбачат, как только это становится возможным. На рыбалку ездят в основном на территории донского региона, выезжать за пределы области не считают нужным.