Мать Меган Маркл после королевской свадьбы публично унизили

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Свадьба британского принца Гарри и Меган Маркл уже позади, однако вокруг королевской семьи продолжаются скандалы. Недавно стало известно, что мать невесты публично унизили после бракосочетания её дочери.

Мама Меган Маркл Дориа Рагланд стала единственным представителем семьи невесты на королевской свадьбе года. Женщина поддерживала Меган во время бракосочетания и вела светскую беседу с королевскими персонами. Однако сразу же после праздника обиженная сводная сестра Маркл публично оскорбила Рагланд. Женщина заявила, что на свадьбе мать Меган была похожа на «хоккеиста в штрафной площадке».

Представители Меган Маркл и королевской семьи никак не прокомментировали оскорбительные слова Саманты Маркл. Напомним, что женщину не позвали на свадьбу, так как Меган не общалась со сводной сестрой более десяти лет.