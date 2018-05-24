В Воронеже на столбе появился плакат депутата с безумными глазами

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Неизвестный решил сделать из незаметной бумажки на столбе забавный шарж. Он приклеил на лицо депутата игрушечные глаза.

В Воронеже на столбе повесили плакат депутата с безумными глазами. Жителей насмешил выразительность взгляда Андрея Померанцева, представителя партии КПРФ.

"Я увидела полотно на столбе и не сразу сообразила, что у него с глазами", - комментирует одна из горожанок Воронежа в социальной сети Instagram.

Теперь же депутат или имеет безумное выражение лица, или угрожающе смотрит на воронежцев забавными глазками. Такие глаза-наклейки продаются в большом количестве на сайте AliExpress и служат популярным развлечением для молодёжи, желающей разнообразить рекламные плакаты на улицах города.

Стоит напомнить, что Андрея Померанцева 3 года назад избрали в качестве депутата Воронежской госдумы. Мужчина известен своей бурной поддержкой предпринимателей, которые выступали против ликвидации мини-рынка по улице Димитрова и резким отношением к заму городской администрации Алексею Антиликаторову.