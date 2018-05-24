Назван возраст самых старых работающих пенсионеров в России

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В России примерно треть пенсионеров по возрасту продолжает работать на производствах и учреждениях. Их средний возраст составляет 65 лет. Однако есть среди них и очень пожилые люди.

Пенсионным фондом назван возраст самых старых работающих пенсионеров. В Москве продолжают трудиться три человека, достигших 100-летнего возраста. Также в этом году вековой юбилей отметили работающий житель Подмосковья и уроженец Краснодарского края. На сегодня в Российской Федерации трудовую деятельность продолжают примерно 10 миллионов пенсионеров.

Количество работающих пенсионеров в России начало снижаться после того, как министерство финансов внесло изменения в законодательство, которые исключили выплату инфляционных индексаций пенсионерам, продолжающим получать зарплату. Повышение минимальных зарплат оказалось меньше чем сумма индексации, поэтому часть работающих пенсионеров решила окончательно уйти на заслуженный отдых.