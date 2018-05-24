Сергей Собянин и Исаак Калина приняли участие в церемонии чествования победителей Всероссийской олимпиады школьников

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Церемонию чествования победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников посетили глава московского Депобразования Исаак Калина и местный мэр Сергей Собянин. Это торжественное мероприятие 19 мая принял на своей территории главный город нашей страны. Об этом информирует сайт «Новая Губерния».

Минувшая олимпиада отметилась успехом столичных учащихся. Им досталось 906 медалей, из них половина от общего количества золотых наград — 191. Победители и призеры представляют 227 школ мегаполиса (в 2010 году их было всего 43).

По словам Сергея Собянина, столичным триумфаторам олимпиады полагаются премии. Причем они будут повышены на 50% в сравнении с ранее намеченными объемами (200 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно). Исаак Калина, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что в 2010 году в Москве запустили процесс реорганизации местной системы образования, и последние успехи подтверждают верно выбранный вектор развития.