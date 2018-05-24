Представители системы образования Тамбова берут за пример московский опыт

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Все больше городов РФ стремятся брать пример со столичной системы образования, и к их числу присоединяется Тамбов. Напомним, что в 2010 году был запущен процесс реорганизации системы образования Москвы, и он принес позитивные результаты. Достаточно отметить тотальное доминирование местных школьников на Всероссийских олимпиадах. Об этом информирует сайт «Только что». Как сообщила начуправления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова, у Тамбова вызывает повышенный интерес московский подход к работе с кадровым резервом. В то же время вызывает интерес выстраивание воспитательной работы в образовательных учреждениях, оценка результативности «классных» и пр.

По словам лидера столичного Депобразования Исаака Калины, в настоящее время в главном городе страны сформирован серьезный корпус директоров школ. Абсолютное большинство из этих шестисот директоров — высочайшего уровня профессионалы. По инициативе мэра Сергея Собянина они занимаются разработкой Стратегии образования Москвы, — отметил Исаак Иосифович.