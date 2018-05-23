Власти выделят 260 млн на ремонт больницы, на которую жаловалась Дарья Старикова

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Обращение больной раком девушки не осталось незамеченным, и уже сейчас известны первые подробности реконструкции здания. План уже утвержден, а необходимая сумма внесена в бюджет.

По сообщению ответственных органов, власти выделят на ремонт Кировско-Апатитской больницы 260 млн рублей. Еще в прошлом году Дарья Старикова была жива, а больница, на которую она жаловалась, подвергла девушку страданиям из-за неверно поставленного диагноза и лечения. Сейчас Дарьи в живых уже нет, но власти отмечают, что вопрос о реконструкции решался еще до общения больной с Владимиром Путиным.

В настоящее время известно, что указанная больница будет ремонтироваться на протяжении четырех лет, а выделено на эти цели будет 260 млн. рублей. Помимо ремонта медучреждение получит и новые кареты скорой помощи, что пообещали власти Мурманской области.