«Гарольд, скрывающий боль»: Герой мема прилетел в Москву

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Прославившийся в Сети своей вымученной улыбкой и полными боли глазами Андраш Арато решил наведаться в столицу России.

Житель Венгрии, 74-летний Андраш Арато, известный в Интернете как герой популярного мема «Гарольд, скрывающий боль», прилетел в Москву, о чем поведал в своем «ВКонтакте». Чтобы зря не разбрасываться словами, Андраш доказал реальность неожиданного визита публикацией фотографии рядом с плакатом "Я люблю Москву". На снимке - все та же прославившая его «поддельная» улыбка и печальные глаза.

Поклонники активно приглашают в гости известного жителя Венгрии, и даже настаивают на его визиты в иные города России.

Андраш Арато никогда не думал, что станет настолько популярным, да еще и в преклонном возрасте. Просто в один день в 2014 году мужчину с необычной внешностью пригласили на фотосессию, и после публикации снимков в Сети он проснулся знаменитым. Просмотрев его фото, пользователи удивились его неестественной улыбке, и предположили, что за грустным лицом скрыты совершенно противоположные чувства. В результате бурных обсуждений родился мем "Гарольд, скрывающий боль".

В марте 2016 года Андраш создал личную страницу во "ВКонтакте", на которой фанаты узнали настоящее имя и место жительства любимого героя. В феврале 2018 года Арато сыграл офисного работника под прессом начальника-деспота в клипе музыкальной группы Cloud 9+ на песню Hide The Pain.