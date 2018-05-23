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Жители поселков, сел, деревень и хуторов Астраханской области получили возможность, не тратя времени и средств на проезд, пользоваться консультациями врачей-специалистов. Такая инициатива стартовала в мае и должна стать традиционной.

В Астраханской области появилась мобильная поликлиника, которая обслуживает все небольшие населенные пункты. Теперь проблема с поездками в районные центра и Астрахань, чтобы получить квалифицированные консультации, направления на госпитализацию, а также сдать анализы решается с помощью медиков ведущих медицинских учреждений и профилактических центров.

Мобильная поликлиника проводит обследования в полном и необходимом объеме, доступном для жителей больших городов. По мнению администрации области, население нуждается в профилактике заболеваний на качественном уровне. В начале лета поликлиника на колесах займется обслуживанием Икрянинского района. Первым населенным пунктом станет село Оранжерейное.