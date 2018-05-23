В Барнауле романтик, поднявшись на автовышке, подарил цветы любимой

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Барнаульские пользователи социальных сетей широко обсуждают видео, на котором их земляк признается в любви своей девушке с применением специальных технических средств. Мнения комментаторов разделились.

Трехминутный ролик демонстрирует, как в Барнауле влюбленный романтик, поднявшись на телескопической автовышке до четвертого этажа, где расположен балкон, подарил цветы любимой. Большинство пользователей приветствовали поступок молодого человека, хотя нашлось и немало скептиков.

Негативно настроенные комментаторы сообщили, что, во-первых, нечего гонять казенную технику ради прихоти «романтика». Во-вторых, были упомянуты аналогичные случаи, которые происходили буквально во всех регионах необъятной России. В-третьих, влюбленному посоветовали в следующий раз подниматься на балкон без применения спецтехники, а вспомнить Ромео, который взбирался к Джульетте благодаря своей силе и страсти.