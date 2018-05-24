Известный телеведущий чудом не сорвал церемонию венчания принца Гарри

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Гостя ужаснула обстановка в Виндзорском дворце: в честь шикарного торжества все помещение было украшено цветущими, красивейшими цветами, на которые у Джеймса Кордена сильнейшая аллергия.

Телеведущий Джеймс Корден известен благодаря своему шоу Carpool Karaoke и по программе The Late Late Show with James Corden. Недавно известный шоумен признался, что в минувшую субботу он чудом не сорвал торжественную церемонию венчания принца Гарри и Меган Маркл в Виндзорском дворце. Телеведущего удостоили огромной чести присутствовать на данном мероприятии в качестве гостя, которое стало для него пыткой.

Войдя во дворец, гость ужаснулся огромному количеству самых прекрасных цветов, которыми украсили храм. Безусловно, они очень радовали глаз, но 39-летний мужчина страдает от аллергии на цветущие растения, и вместо того, чтобы наслаждаться трогательной церемонией, Корден все время пытался сдержать приступы чихания. Он с этим справлялся, однако в самый кульминационный момент, когда архиепископ Кентерберийский традиционно спросил: «Если кто знает причину, по которой этот мужчина и эта женщина не могут сочетаться законным браком, пусть скажет сейчас, или уже не говорит никогда…», Джеймс понял, что очередной приступ ему не подавить.

В итоге он сумел чихнуть практически бесшумно, и он не испортил «романтическую атмосферу венчания» в момент абсолютной тишины.